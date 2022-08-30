Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее супруг Сергей Середа всерьез подумывали о том, чтобы усыновить малыша после окончания войны в Украине. В интервью "24 каналу" MamaRika призналась, что сейчас они к этому не готовы.
По ее словам, сейчас у супругов едва хватает финансовых средств для себя и сына, потому вряд ли их хватит для еще одного ребенка. Более того – семья ничего не получает за благтворительные концерты и тратит еще свои средства, чтобы закрыть вопросы по проживанию.
"Вопрос материальный нестабильности переносит момент с усыновлением. Нам сейчас едва хватает для того, чтобы Давид достойно чувствовал себя. Шоппинг для нас – это купить продукты и заправить машину", – говорит MamaRika.
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Именно поэтому артисты пока не готовы дать новому ребенку нестабильное детство, пока снова "не станут на ноги".
"Боюсь дать ребенку меньше, чем я хочу. А я хочу дать весь мир. Хочу, чтобы были все условия для ребенка, чтобы он был в комфорте, потому что до усыновления точно имела нелегкую судьбу. Пока мы этот вопрос "заморозили". Как только поймем, что готовы и имеем для этого ресурс, однозначно вернемся. Это мечта нашей жизни", - дополнила MamaRika.
Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.
Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.
Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.