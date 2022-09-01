Певец Макс Барских в день знаний показал, как посетил школы в родном Херсоне, в которых учился.

Популярный исполнитель Макс Барских родился в Херсоне, там он провел всё свое детство, окончил художественную школу, а после переехал в Киев. Сейчас Херсон временно оккупирован российскими захватчиками.

На странице Макса Барских в инстаграм появились кадры, сделанные несколько лет назад.

На них артист показал, как приехал в родной город и посетил школы в которых учился.

Звезда побывал в классах, поговорил с преподавателями, пообщался с учениками, оставил кучу автографов и сделал незабываемые фотографии.

«Сегодня 1 сентября. Именно в тот день, когда дети по всей Украине должны идти в школу. Единственная моя мечта сегодня, а я верю, что она обязательно сбудется, это право каждого ребенка на свободное образование в мирное время под спокойным небом! На видео мои школы – Херсонский Таврический лицей искусств и Учебно-эстетический комплекс «Художественная школа» в 2019 г. Херсон – это Украина, так было, есть и всегда будет», - написал Макс Барских.

Украинцы тронуты до слез. Об этом они пишут в комментариях.

"Какая прелесть ! Какой вы молодец",

"До слёз трогает 😢 Пусть будет скорее мирное небо над Украиной!! ❤️🙏",

"Какое трогательное видео!❤️❤️❤️ Просто до слёз!😢❤️ Какое это страшное горе, когда детство зачеркивает война. Господи, пошли всем детям счастливое детство под мирным небом",

" 31.08.2021 были на концерте, стадион "Кристалл" в нашем родном Херсоне! Очень хотим домой", - пишут в сети.

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.