Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который пошел на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Но построить успешные отношения паре не удалось, а недавно Александр и вовсе уехал в США. Теперь звезда регулярно делится кадрами из Америки в своем Инстаграм. Этот раз не стал исключением, ведь Эллерт решил показать, как готовиться к пробежке.

"Спорт меняет тебя не только внешне.. Еще и внутренне... Иногда и сверху", - написал Эллерт.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Вам бы еще кг 10", "О, сумка как у меня, а спорт это похвально", "Ганьба", "Всадник без головы", "Красавчик, Саня, тренировка в 18, набирайся сил и продолжим тебя совершенствовать", "А что за штуки у тебя на ногах?", "Сила, скоро вас не узнаем", "Волосню на ногах на спички крутил чуваче? Теперь понял чем Мишину покорил...", "В стране война, а ты балдеешь, еще хвастаешься, не стыдно? Иди повоюй немного, смени ребят", "Вы полностью на ЗОЖ или есть грешки?".

Напомним, Мишина призналась, сошлась ли она с Эллертом после их общей поездки

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