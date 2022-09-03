Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица. Звезда также судила проект "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Анастасия заинтриговала фото со студии. Звезда стояла рядом со звукорежиссером Андреем.
"Шел четвертый час нашего труда с Андрей Игнатченко на студии! Это будет что-то!", - написала Анна.
Фанаты поставили более ста лайков и написали комментарии:
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"Настя, лайк", "Анастасия я у вас верю вы настоящий молодец своего дела так держать, и мы ждем от вас песен", "Увидим, увидим".
Стоит отметить, что до этого Приходько встряла в скандал с солдатом ВСУ, с которым не поделила дорогу.
"Друзья нужна Ваша помощь! Очень хочу знать кто это:))) Потому что так хамить когда ты еще и не прав, может только он!!! Я понимаю «Бентли» все дела, ну ведь надо быть человеком….", - написала Приходько.
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