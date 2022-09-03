Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный украинский и грузинский шоумен. Знаменитость участвовал в проектах "Зважені та щасливі", "Танці з зірками", а также "Холостяке". А недавно стало известно, что Иракли женился на красотке Лизе, которая младше него на 17 лет. Чичуа, как и звездный супруг, активно ведет страничку в Инстаграм.
А в этот раз Лиза поделилась фото, где позировала в платье и туфлях. Звезда стояла у стены, впечатляя стройными ножками.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Лиза, ты такая красивая", "Прекрасно", "принцесса Гого", "Красота спасет мир", "Если у вас не получится", "Вы принцесса", "Ты прекрасна Лиза", "Как вам белое на загаре", "чудо-девушка, которая так долго была одинока", "Самобытная и особенная красота", "Отличайся от всех", "Как тебя все устраивает, куколка".
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