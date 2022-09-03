Певица Наталья Могилевская показала украинцам, что можно послушать третьего сентября.

Как пишет Politeka.net, третье сентября - особенный день для стран постсоветского пространства. Ведь в 90-х годах появилась песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября", которая в последние года превратилась в настоящий мэм. После последних событий Наталья Могилевская решила предложить украинцам слушать другие песни в начале осени. Звезда репостнула публикацию "КП", где рекомендовали послушать Иво Бобула, Дзидзьо и саму Наталью.

Могилевская напомнила, что у нее есть песня "В Киеве осень". В публикации от Иво Бобула предлагались композиции "Осенний сад", "Лыстопад", "Оставленные цветы". а от Дзидзьо предлагалось послушать "Лыстопад".

До этого Могилевская поздравила украинцев с 24 августа.

"Сегодня праздник Независимости особенный.

Мы снова должны бороться за свою свободу.

Но все дороги ведут нас к Победе!

Все будет Украина!

С праздником!

С днем ​​рождения родная!", - написала звезда в публикации.

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