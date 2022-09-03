Как пишет Politeka.net, третье сентября - особенный день для стран постсоветского пространства. Ведь в 90-х годах появилась песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября", которая в последние года превратилась в настоящий мэм. После последних событий Наталья Могилевская решила предложить украинцам слушать другие песни в начале осени. Звезда репостнула публикацию "КП", где рекомендовали послушать Иво Бобула, Дзидзьо и саму Наталью.
Могилевская напомнила, что у нее есть песня "В Киеве осень". В публикации от Иво Бобула предлагались композиции "Осенний сад", "Лыстопад", "Оставленные цветы". а от Дзидзьо предлагалось послушать "Лыстопад".
До этого Могилевская поздравила украинцев с 24 августа.
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Мы снова должны бороться за свою свободу.
Но все дороги ведут нас к Победе!
Все будет Украина!
С праздником!
С днем рождения родная!", - написала звезда в публикации.
Напомним, Могилевская спустилась в метро и сразила шикарным образом
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