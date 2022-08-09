Самой большой трагедией для нее было потерять дом в Мариуполе, ведь в нем она фактически выросла.

Российские оккупанты разрушили два дома украинской певицы Натальи Могилевской. Речь идет об ее особняке в Буче и доме в Мариуполе. О разрушенном жилье артистка рассказала в интервью в программе "Все буде добре".

Самой большой трагедией для нее было потерять дом в Мариуполе, ведь в нем она фактически выросла. Кроме того, там жил дядя певицы, который погиб в результате удара войск рф.

"Это ужасная история для меня. Потому что после того, как не стало моего отца и моей мамы, дом моего дяди в Мариуполе был единственным домом, где я могла оставаться ребенком. Мои розы, которые я очень любила, мое маленькое море, сад. В этих розах его и похоронили", - сказала Наталья Могилевская.

Что касается ее жилья под Киевом, то там похозяйничали оккупанты - они не только все разрушили, но и многое украли у певица. Самое странное, что они даже проводку со стен вытащили.

"Проводку всю, просто вытащили и забрали с собой… Зачем им, я не знаю... Все разрушили, а после этого его еще и разбомбили", - добавила Наталья Могилевская.

Напомним, Могилевская показала, как выглядела именинница София Ротару в молодости.

Как сообщала Politeka, Могилевская показала, как приготовилась к выходным.

Также Politeka писала, что Могилевская похвасталась, как отгуляла день рождения.