Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который женат на красотке Кристине. У звездной пары есть трое детей Иван, Дмитрий и Александр. При этом пара не собирается на этом останавливаться и много говорит о том, что планирует еще минимум одного ребенка, ведь мечтают о девочке.

Кристина, как и звездный супруг, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась сторис, в которой рассказала о роженице из Мариуполя, которая перешла на сторону оккупантов и снялась в пропагандистских роликах к первому сентября.

"Как это возможно? Когда она пережила такое, продолжать работать на тех, кто полностью разбомбил твой город, убил десятки тысяч его жителей и продолжает это делать сейчас? Сколько еще таких "сознательных" граждан?", - написала Кристина в сторис Инстаграм.

Стоит отметить, что мариупольская роженица - это Марианна Вышемирская, которая пострадала в результате бомбардировок россиян в Мариуполе.

Напомним, ведущего "Холостяка" Решетника раскритиковали за внешний вид рядом с красоткой-женой

Также Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, как старшие сыновья отмечают 1 сентября

А еще Politeka писала, что жену Решетника захейтили за отдых с детьми, она дала эмоциональный ответ



