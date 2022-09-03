Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который женат на красотке Кристине. У звездной пары есть трое детей Иван, Дмитрий и Александр. При этом пара не собирается на этом останавливаться и много говорит о том, что планирует еще минимум одного ребенка, ведь мечтают о девочке.
Кристина, как и звездный супруг, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась сторис, в которой рассказала о роженице из Мариуполя, которая перешла на сторону оккупантов и снялась в пропагандистских роликах к первому сентября.
"Как это возможно? Когда она пережила такое, продолжать работать на тех, кто полностью разбомбил твой город, убил десятки тысяч его жителей и продолжает это делать сейчас? Сколько еще таких "сознательных" граждан?", - написала Кристина в сторис Инстаграм.
Стоит отметить, что мариупольская роженица - это Марианна Вышемирская, которая пострадала в результате бомбардировок россиян в Мариуполе.
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Напомним, ведущего "Холостяка" Решетника раскритиковали за внешний вид рядом с красоткой-женой
Также Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, как старшие сыновья отмечают 1 сентября
А еще Politeka писала, что жену Решетника захейтили за отдых с детьми, она дала эмоциональный ответ