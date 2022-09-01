Гордая мама Кристина Решетник показала снимки с мальчиками Дмитрием и Иваном, которые при полном параде собрались отмечать 1 сентября.

Как сообщает Politeka.net, сегодня в Украине - День знаний. Многие дети из-за войны вынуждены учиться дистанционно, а некоторые из них идут в школы. Старшие сыновья телеведущего Григория Решетника очень ждали этого дня, в надежде встретить своих друзей.

Гордая мама Кристина Решетник показала снимки с мальчиками Дмитрием и Иваном, которые при полном параде собрались отмечать 1 сентября.

На снимках Кристина Решетник позировала с сыновьями в лифте. Для особого дня она выбрала повседневный образ, который складался с розовой футболки-поло, белых штанов и бежевых лоферов.

Сыновей она нарядила в школьную форму серого цвета, под низ мальчики надели вышиванки с красивой вышивкой голубого цвета. Дмитрий и Иван мило улыбалась и держали в руках букеты с красными розами.

"Наши дети ждали этого момента еще с 24 февраля. Они постоянно спрашивали, когда война закончится, и они смогут встретиться с друзьями. Война еще не кончилась, к сожалению(( Но учиться детям просто жизненно необходимо! Очень надеюсь, что будет тихо, спокойно и познавательно! Вперед к знаниям", - написала Кристина Решетник.

В комментариях украинцы поздравили счастливых родителей и оставили для них несколько комплиментов за выбор одежды.

Напомним, что жену Решетника захейтили за отдых с детьми, она дала эмоциональный ответ.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника резко ответила украинцам на шквал критики.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника отреагировала на хейт своих развлечений с детьми.