"Холостяк" Михаил Заливако после расставания с Анной Богдан остался жить в Киеве и начал заниматься новым бизнесом.

Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который был одним из "Холостяков" и запомнился многим украинкам. В социальной сети Инстаграм мужчина стал активнее рассказывать о себе и даже ответил на интересующие фанатов вопросы.

У Михаила также поинтересовались, почему он так сильно изменился, резко похудел и не раскрывает деталей, касающихся перемен в своей жизни. По словам Михаила, многие обстоятельства повлияли на его жизнь:

"Думаю, что ситуация в стране и стресс сделал свое дело. Я похудел на 8 кг. На самом деле как-то и не хочется больше. Главное, еще больше не скинуть. P.S. Разговорные сторис будут", - написал Михаил.

Отметим, Михаил встречался с Анной Богдан после шоу довольно долгое время. Влюбленные не раз говорили о совместный планах на будущее и даже репетировали свадебный танец на паркете "Танців з зірками".

Но, как оказалось, отношения Анны и Михаила были не такими прочными и во время войны Богдан сообщила о расставании с возлюбленным, чем шокировала аудиторию. Причину расставания девушка оставила в секрете.

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