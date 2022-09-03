Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда с 2020 года женат на нотариусе Кристине, но в последнее время пару не видно вместе. Владимир ездил в Канаду, а Кристина отдыхала в Европе, а после возвращения звездная чета так и не опубликовала совместных фото.
Владимир, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Остапчук сразу после 24 февраля отправился в тероборону, а потом служил в полиции. Кристина в это время занималась благотворительностью, а сейчас волонтерством и сборами.
Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделился фото, где был на 10 лет моложе. Владимир был в рубашке и джинсах, а в руках держал кроссовок.
"Где-то 2012 год. когда работал на рокерской "Просто радио", - написал Остапчук, комментируя свою публикацию.
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