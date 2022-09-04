Кадры с Примадонной на похоронах Горбачева вызвали ужас у поклонников: во всем черном, без грима, с мешками под глазами звезду сложно узнать.
Теперь же на своей странице в Instagram 73-летняя артистка, которая вместе с мужем-юмористом Максимом Галкиным выступает против российской агрессии в Украине, разместила эмоциональный пост, в котором высказала свое отношение и к Горбачеву, и к политике нынешнего руководства рф.
"Давно я так не рыдала. Ушла ЭПОХА, в которой мы обрели свободу, перестали быть «Империей Зла» для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей. И Главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества", — пишет Пугачева.
Певица также обратилась к россиянам с призывом.
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"Куда то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь, ещё не поздно.🙏", — добавила Алла Борисовна.
Напомним, Пугачева по возвращении в россию жестко попустила пропагандиста соловьева.
Как сообщала Politeka, Алла Пугачева удивила внешним видом после неожиданного возвращения в россию.
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