Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк спустя несколько месяцев активной помощи украинцам и своей работы в приюте для беженцев решила вспомнить о прошлом. Так, звезда отправилась на новые съемки долгожданного третьего сезона шоу о путешествиях "ЛеМаршрутка".
Теперь Никитюк ездит по разрушенным городам Украины, которые обстреливали и обстреливают русские оккупанты. Она освещает острые ситуации, рассказывает о пострадавших и показывает наших героев.
Поделилась Леся и историями пострадавших жителей Чернигова:
«Выбегала с подвала, дом уже горел… Выгорело все. «Асвабадили» от всего имущества… Помочь семье можно переводом на карту. Больше всего жаль фотографий детей и памяти умершего мужа. Единственное фото, которое от него осталось, на памятнике» - рассказывает одна из пострадавших.
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Также Леся поделилась следующей историей: «Панна Инна рассказывала: мы прятались в погребе, «асвабадители» кинули в погреб гранату, но не выдернули чеку. Я взяла ту гранату, вылетела к ним и говорю, я тебе сейчас эту гранату в глотку засуну».
«Елена Швидка. Глава Ивановского сообщества, «асвабадители» зашли в ее дом и «вежливо» наставив оружие, попросили электрочайник. Чайник забрали, а подставку нет. А еще, опираясь рукой о бойлер, он спросил у нее, сколько надо спалить дров, чтобы нагреть ванную воды…» - возмутилась невежеством оккупантов Леся.
Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.