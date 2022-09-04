Певица и актриса Анна Тринчер показала вместе с возлюбленным, чего они ждут больше всего и похвастались памятной датой.

Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая всячески пиарится на различных ситуациях в своей жизни и часто рассказывает о своем возлюбленном. Также артистка нередко обращает внимание на различные новинки, которые хочет показать своим фанатам.

В этот раз Анна решила снова напомнить, когда она проведет долгожданный счастливый день вместе с будущим супругом - день их росписи. Не так давно певица и блогер Александр Волошин анонсировали официальный брак.

Анна и Александр заручились еще в ноябре прошлого года, но из-за войны планирование свадьбы отложили, а сейчас решили сделать то, что так долго откладывали.

«Жду так этого дня🫣❤️» - пишет Анна под постом.

Чуть ранее после новости о браке и множественному хейту Анна решила ответить недоброжелателям в своем сторис.

"Зашла я под пост и там как всегда мои любимые тётеньки: мама счастливых детей, счастливые мамы двоих деточек, в счастливом браке женщина, которая пишет мне о том, что мы с Сашей разведемся через год. Если у вас был негативный опыт, если вы не нашли свою любовь, если у вас в семье нет взаимопонимания и любви, то не навязывайте его мне, пожалуйста", - сказала Тринчер.

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