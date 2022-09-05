На своей странице в Instagram Кристина Решетник поделилась яркими кадрами отдыха с детьми на территории частного дома, а также размышлениями о возможном пополнении в семье.
"Мама трех парней, которые постоянно просят девочку 😇🤪 Кстати, мне кажется, когда имеешь уже троих (еще и ребят, с их темпераментом), то уже легко отважишься и на 4, и на 5-го ребенка) можешь все 🤪🥳", – признается жена телеведущего.
Поклонники в комментариях делятся своими историями, восхищаются звездной семьей и желают Решетникам доченьку:
"Кристина, мне кажется что с Григорием, можно и девочку! 😉С таким мужчиной не страшно! Лишь бы вам тяжело не было)";
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"Когда в семье хорошие гармонические отношения и любовь, то можно и четвертого ребенка 😇 у нас двое 👨👩👧👦";
"Дай Бог вам и не одну еще доченьку 🙏🙏🙏 Вы хорошая семья и замечательные родители";
"Ну Гриша же обещал Джавелину😜...а потом еще Байрактарчика🤣";
"100%🔥🔥 и правильно. Обожаю большие семьи";
"Хорошая мама, хорошие парни, еще нужно хорошую доченьку";
"Очень красивая и яркая!!❤️";
"У Вас хорошенькая девочка будет, решайтесь!";
"Такие хорошие родители как вы просто обязаны рожать маленьких украинцев".
Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.