Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близняшек Мирабеллу и Арабеллу Захур.
На своей странице в Instagram артистка разместила яркий коллаж из семейных фотографий, а также пожелания для своих девочек.
"Сегодня самый счастливый день в моей жизни, день, когда я стала мамой! Мы с Захуром — самые счастливые родители в мире двух маленьких звездочек Арабеллы и Мирабеллы. Доченьки, с Днем рождения вас! Будьте здоровы, пусть каждый день приносит только радость, а судьба будет любить вас!Молюсь, чтобы очень скоро мы все вместе вернулись в мирную Украину, где вы сможете обнять бабушку с дедушкой, всех родных, пошалить с одноклассниками 🙏", — пишет Камалия.
"И не торопитесь взрослеть, еще хочу побыть молодой мамой)) Любим вас безгранично❤️🎂", - добавила певица.
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Поклонники Камалии в комментариях присоединяются к поздравлениям:
"Поздравляю! Пусть Ваши замечательные девочки всегда будут здоровы, жизнерадостны, успешны! Мира 🙏Божьей благодати";
"Поздравляю ваших красавиц, и Вас с Днем рождения! Пусть Бог благословляет Вас и Вашу семью! Мира и добра!";
"Поздравляю Вас! Крепкого здоровья вашим звездочкам 🎂".
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