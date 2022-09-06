Камалия (Наталья Шмаренкова), которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, трогательно поздравила дочек с днем рождения.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близняшек Мирабеллу и Арабеллу Захур.

На своей странице в Instagram артистка разместила яркий коллаж из семейных фотографий, а также пожелания для своих девочек.

"Сегодня самый счастливый день в моей жизни, день, когда я стала мамой! Мы с Захуром — самые счастливые родители в мире двух маленьких звездочек Арабеллы и Мирабеллы. Доченьки, с Днем рождения вас! Будьте здоровы, пусть каждый день приносит только радость, а судьба будет любить вас!Молюсь, чтобы очень скоро мы все вместе вернулись в мирную Украину, где вы сможете обнять бабушку с дедушкой, всех родных, пошалить с одноклассниками 🙏", — пишет Камалия.

"И не торопитесь взрослеть, еще хочу побыть молодой мамой)) Любим вас безгранично❤️🎂", - добавила певица.

Поклонники Камалии в комментариях присоединяются к поздравлениям:

"Поздравляю! Пусть Ваши замечательные девочки всегда будут здоровы, жизнерадостны, успешны! Мира 🙏Божьей благодати";

"Поздравляю ваших красавиц, и Вас с Днем рождения! Пусть Бог благословляет Вас и Вашу семью! Мира и добра!";

"Поздравляю Вас! Крепкого здоровья вашим звездочкам 🎂".

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