Украинская известная исполнительница Светлана Лобода ответила на вбросы россиян, которые упрекают ее и украинцев в использовании чужого языка. Также популярная артистка в интервью с Екатериной Гордеевой на YouTube рассказала, почему не переходит на украинский язык.
По словам артистки, в последнее время в сети она заметила много претензий, касающихся языка, на котором говорит.
"Сейчас новая фраза от ботов: "Почему вы говорите на нашем языке?" Я хочу сказать, что русский язык не принадлежит российским властям. Он принадлежит русскоязычной аудитории, русскоязычному человеку, живущему во всем мире. Выражать какие-то претензии по поводу того, что кто-то говорит на русском языке – это странно", – объяснила Светлана Лобода.
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Светлана Лобода поделилась, что росла во времена, когда на украинском якобы разговаривали только в западных областях государства, ее окружала русскоязычная среда и даже в школе преподавали на русском.
Певица добавила, что с удовольствием будет петь и на украинском языке, хотя делает в нем ошибки: "Я очень люблю этот язык, он очень певучий и красивый. Я буду искать песни на украинском языке".
Певица также заверила, что в Украине говорит на родном языке, потому что понимает, насколько это важный и болезненный вопрос для украинского народа.
Напомним, Лобода показала, как младшая дочь относится к ней и сестре.
Как сообщала Politeka, Лобода в новой фотосессии показала подросших дочерей.
Также Politeka писала, что Лобода с черными волосами впечатлила перевоплощением на Новый год, Бадоев оценил.