Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская активно ведет свой блог в Инстаграм, где делиться личными фото и видео. На этот раз, артистка разоткровенничалась с поклонниками и даже ответила на интересующие многих вопросы. Свои признания и советы в Instagram она сопроводила яркими видео в сториз.

Певица неожиданно заговорила о том, что святых людей в этом мире вообще несуществует - их изображают лишь на иконах. Но в реальности идеальных людей не существует, да и сама певица не такая.

"Люди все не идеальны, я тоже такая. Не бывает идеально светлых или фальшивых. Мы все ведем себя по-разному. Есть просто люди, с которыми мне по одной дороге в жизни. Я их принимаю, а значит я готова принимать их светлые и темные стороны. Эти люди принимают и мою радугу, в которой есть темный цвет", - заявила Оля Цибульская.

Она также решила поговорить о том, как трудно человеку поднять собственную самооценку. Артистка подчеркнула, что для этого каждому в первую очередь нужно что-то изменить в своей голове.

"Думать нужно в первую очередь о себе, а не о том, кто и что о тебе подумают. Человек глобально эгоист и если живет сознательно, то должен заниматься собой, а не тем, кто и что подумает о нем", - добавила Оля Цибульская.

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.