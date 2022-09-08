В комментариях украинцы оставили комплименты для Александра Поворознюка и Леси Никитюк.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Леся Никитюк с начала вторжения рф осталась в Украине и продолжила помогать всем нуждающимся. Кроме того, ведущая в родном Хмельницком открыла приют для вынужденно перемещенных людей с горячих точек.

Сейчас она снимает новый выпуск шоу "Ле маршрутка". В рамках проекта ведущая встретилась с Александром Поворозюком в Кропивницком и показала фото в Instagram.

Александр Поворознюк, украинский предприниматель-аграрий, известный своим обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором заявил: "Вова, еб*ш их, бл*ть". Его слова стали популярны в сети и у многих рэперов.

Леся Никитюк побывала в его кабинете и пообщалась с мужчиной. Кроме того, они пообнимались и судя по счастливым улыбкам на их лицах, много смеялись.

"Слава Украине. Слава Нации. Ну а дальше вы знаете", - с юмором подписала фото телеведущая.

В комментариях украинцы оставили комплименты для Александра Поворознюка и Леси Никитюк.

"Григорьевич и Ивановна вы круты", "Эта двойка - просто огонь", "Каааайф!! Вы единственные, кто это сделал! крутое фото!", "Леся, форма вам к лицу", "Наконец-то нашли друг друга", - написали пользователи сети.

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.

Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.