Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда была солисткой "Время и Стекло" и женой Владимира Дантеса, но кардинально изменила жизнь за последние несколько лет. Сначала группа перестала существовать, а после начала войны Дорофеева с Дантесом заявили, что больше не вместе. В это же время разошлись лучшие друзья пары - Миша и Даша Кацурины. А позже стало известно, что Надя встречается с Мишей, а Владимир с Дашей, о чем пара сообщила на днях. Кацурин является успешным ресторатором и ведет активно Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Миша показал свои зубы.
"Блин, не очень вышел из-за второго подбородка", - написал Кацурин.
"Забы грязные !!!)))", - написала Надя в ответ.
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"Блин, ну конечно грязные, я же на чистку к стоматологу пришел", - написал в ответ ресторатор.
"А вот после чистки, красиво, правда? Вам очень нужно было это лицезреть", - добавил Кацурин.
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