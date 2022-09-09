Популярная артистка Даша Астафьева отреагировала на печальное известие для всей Британии и высказалась по этому поводу.

Как сообщает Politeka.net, на своей личной странице в Инстаграм популярная артистка, певица, актриса и модель Даша Астафьева часто показывает интересные кадры и впечатляет обращениями. Звезда удивляет в социальных сетях не только модными нарядами, но еще и интересными замечаниями.

В особенности это касается постов и Стори о поведении оккупантов и российских коллег. Даша не стесняется в выражениях и всегда четко обозначает свою позицию. При этом звезда придерживается своего мнения и не навязывает его. В этот раз Астафьева прокомментировала кончину Королевы Елизаветы.

"Но лучше бы Путин!" - коротко написала артистка, показывая све

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После официального пресс-релиза о состоянии здоровья королевы страну охватила тревога. Следующим монархом Великобритании станет ее старший сын – 73-летний принц Чарльз.

Ксения Мишина также отреагировала на печальное известие.

«Каждый раз, когда накрывает, попробуйте важную внутреннюю медитацию. Принимать, не оценивать, не ждать результата!» - высказалась Ксения.

Напомним, Андрей Рыбак женился на девушке, с которой продолжал отношения во время "Холостячки"

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