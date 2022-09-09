Как сообщает Politeka.net, на своей личной странице в Инстаграм популярная артистка, певица, актриса и модель Даша Астафьева часто показывает интересные кадры и впечатляет обращениями. Звезда удивляет в социальных сетях не только модными нарядами, но еще и интересными замечаниями.
В особенности это касается постов и Стори о поведении оккупантов и российских коллег. Даша не стесняется в выражениях и всегда четко обозначает свою позицию. При этом звезда придерживается своего мнения и не навязывает его. В этот раз Астафьева прокомментировала кончину Королевы Елизаветы.
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