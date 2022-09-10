Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своих новых проектах. Артистка не только поддерживает ВСУ и постоянно донатит на помощи украинцев, она также берет участие в различных инициативах.

В этот раз певица показала бэкстейдж из своего последнего нового клипа «Лелека».

«Меня очень радует, что украинские бренды не остаются безразличными и всячески помогают приближать победу. Предприниматели доначат вооруженным силам Украины, бренды активно передают гуманитарную помощь гражданским. Еще одно важное дело – они развивают украинскую культуру и национальное мышление» - пишет Злата.

Она подмечает, что ей посчастливилось в этот раз посчастливилось поработать с национальным украинским брендом, который почти 20 лет есть в доме каждой нашей хозяйки.

«Мне приятно, что мы стали друзьями и поддержали общественную идею, рассказать историю настоящего, историю наших женщин и детей, которые ждут своих героев с большой любовью в сердце» - добавила эмоционально Огневич.

«Вместе мы со всем справимся!; Действительно, качественная мука❤️; Такая милая и красивая; Какая красота 😊👏; Лучшая; Ты была крута🙂💙💛; Не ту модель выбрал Хуторок для рекламы муки!!! (миниатюрная фигурка не сочетается с мучным)» - пишут с юмором в сети.

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