Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своих новых проектах. Артистка не только поддерживает ВСУ и постоянно донатит на помощи украинцев, она также берет участие в различных инициативах.
В этот раз певица показала бэкстейдж из своего последнего нового клипа «Лелека».
«Меня очень радует, что украинские бренды не остаются безразличными и всячески помогают приближать победу. Предприниматели доначат вооруженным силам Украины, бренды активно передают гуманитарную помощь гражданским. Еще одно важное дело – они развивают украинскую культуру и национальное мышление» - пишет Злата.
Она подмечает, что ей посчастливилось в этот раз посчастливилось поработать с национальным украинским брендом, который почти 20 лет есть в доме каждой нашей хозяйки.
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«Мне приятно, что мы стали друзьями и поддержали общественную идею, рассказать историю настоящего, историю наших женщин и детей, которые ждут своих героев с большой любовью в сердце» - добавила эмоционально Огневич.
«Вместе мы со всем справимся!; Действительно, качественная мука❤️; Такая милая и красивая; Какая красота 😊👏; Лучшая; Ты была крута🙂💙💛; Не ту модель выбрал Хуторок для рекламы муки!!! (миниатюрная фигурка не сочетается с мучным)» - пишут с юмором в сети.
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