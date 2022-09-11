Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. После начала войны Леся сразу же организовала Прихисток для беженцев из зоны боевых действий и только недавно его закрыла, так как больше в нем потребности нет. При этом Никитюк продолжает помогать некоторым семьям. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Никитюк поделилась сторис, где показала хорошую новость. Как оказалось, украинские военные сфотографировались на входе в Купянск, который сегодня удалось полностью освободить от россиян, которые добровольно стали поставщиками удобрений для украинской земли.
"Слава ВСУ", - написала Леся Никитюк и озарила своей лучезарной улыбкой.
Напомним, Леся Никитюк поделилась наболевшим и показала лицо крупным планом после косметолога
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Пытался сбежать, но не получилось: "начальника полиции" поймали на освобожденной Харьковщине, фото
"Аншлюс Беларуси фактически состоялся": Резников раскрыл, какая сейчас ситуация и чего ждать от лукашенко
ВСУ застали оккупантов врасплох, британцы сообщили хорошие новости: "Украинские подразделения захватили..."
"Дантесики скоро будут": экс-жена нового бойфренда Дорофеевой Кацурина заговорила о пополнении в семье, сеть в восторге
А еще Politeka сообщала, что Никитюк засияла в компании известного украинца, похваставшись милым фото
Также Politeka писала, что Никитюк поразила откровениями украинских женщин, выживших после оккупации