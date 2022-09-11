Телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк поделилась радостной новостью с украинцами, рассказав о ней в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. После начала войны Леся сразу же организовала Прихисток для беженцев из зоны боевых действий и только недавно его закрыла, так как больше в нем потребности нет. При этом Никитюк продолжает помогать некоторым семьям. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Никитюк поделилась сторис, где показала хорошую новость. Как оказалось, украинские военные сфотографировались на входе в Купянск, который сегодня удалось полностью освободить от россиян, которые добровольно стали поставщиками удобрений для украинской земли.

"Слава ВСУ", - написала Леся Никитюк и озарила своей лучезарной улыбкой.

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