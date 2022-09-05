Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на съемки нового сезона тревел-шоу Le Маршрутка после того, как поняла, что готова чуть отвлечься исключительно от помощи ураинским беженцам. Практически полгода артистка занималась только работой в приюте, помогала пострадавшим с расселением, часто общалась с детьми и рассказывала о работе приюта для украинцев в ее родной области.

Сейчас артистка ездит по разрушенным городам и активно старается осветить различные интересные случаи украинцев, показывает дома и памятки после обстрелов, а также успевает опубликовать фото в Инстаграм.

«Сельская церковь 20-го века сегодня выглядит так. Без комментариев» - написала сначала Никитюк.

«Надя Ивановна на 21 день оккупации.

- Они пришли, приставили автомат и сказали… Теперь будешь готовить нам есть.

- И вы готовили?

- Нет, ходили голодными» - делится историей Леся.

Также она рассказала об истории общения госпожи Ирины с оккупантами, которые сами признались: не представляют, что было бы, если бы это их города бомбили.

Поделилась Леся и историями пострадавших жителей Чернигова:

«Выбегала с подвала, дом уже горел… Выгорело все. «Асвабадили» от всего имущества… Помочь семье можно переводом на карту. Больше всего жаль фотографий детей и памяти умершего мужа. Единственное фото, которое от него осталось, на памятнике» - рассказывает одна из пострадавших.

Напомним, что Никитюк рассказала, где прячется во время воздушных тревог.

Как сообщала Politeka, Никитюк рассказала о необычной посылке, которая пришла ей из Испании.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк впечатлила вокалом мамы, неожиданные кадры.