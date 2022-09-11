Как пишет Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) - известный украинский певец, который был детективом проекта "Маска" в первых двух сезонах. Звезда был женат на певице SLAVIA (Ярославе) с 2013 по 2021 год. Но в конечном итоге пара решила развестись, после чего экс-жена Михаила активно занялась сольной карьерой. Дзидзьо же сейчас постоянно радует украинцев новой музыкой, записывая совместные песни с Александром Пономаревым.
Ярослава, как и бывший звездный муж, тоже активно ведет Инстаграм, где делится своим творчеством, а также личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фото в сторис, где позировала в "невидимых" штанах и джинсовой куртке. Звезда улыбалась, позируя на деревянной дорожке.
До этого звезда поделилась кадрами из Львова.
"Родной Львов и любимые древние места. Все вроде так же, но другая я, другие энергии, другая жизнь…
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Пытался сбежать, но не получилось: "начальника полиции" поймали на освобожденной Харьковщине, фото
Мартыновская из "Мастер Шеф" решилась на кардинальные перемены: "Еще один большой..."
"Шансов выжить нет": 20–25 тысяч личного состава рашистов обречены
"Не так случилось, как думалось": звезда "Евровидения" Руслана удивила кадрами за границей
Да будет тихое небо над головой, и вера в сердце!", - написала певица.
Напомним, бывшая жена Дзидзьо Slavia неожиданно вернулась в Киев после жизни в Карпатах: видео
А еще Politeka сообщала, что экс-жена Дзидзьо Slavia засветилась в компании боксера Усика, фото
Также Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо лишила украинцев сна, появившись в белоснежном ультра-мини