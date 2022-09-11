Как пишет Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) - известный украинский певец, который был детективом проекта "Маска" в первых двух сезонах. Звезда был женат на певице SLAVIA (Ярославе) с 2013 по 2021 год. Но в конечном итоге пара решила развестись, после чего экс-жена Михаила активно занялась сольной карьерой. Дзидзьо же сейчас постоянно радует украинцев новой музыкой, записывая совместные песни с Александром Пономаревым.

Ярослава, как и бывший звездный муж, тоже активно ведет Инстаграм, где делится своим творчеством, а также личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фото в сторис, где позировала в "невидимых" штанах и джинсовой куртке. Звезда улыбалась, позируя на деревянной дорожке.

До этого звезда поделилась кадрами из Львова.

"Родной Львов и любимые древние места. Все вроде так же, но другая я, другие энергии, другая жизнь…

Да будет тихое небо над головой, и вера в сердце!", - написала певица.

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