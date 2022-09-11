Звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук поделилась фотографией, где позировала в блузе и джинсах.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где ей не поверили судьи во время прослушивания. Фрагмент разлетелся по всему Интернету и собрал десятки миллионов просмотров. Теперь Аида успешная певица, за которой следят десятки тысяч украинцев. И знаменитость старается постоянно радовать фанов, делясь не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда с задранной блузой и в джинсах порадовала украинцев.

"Новости радуют", - написала Николайчук, имея в виду украинское контрнаступление и освобождение множества городов в Харьковской области.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Лучшая", "Красивый образ, красивая Аида", "Волшебная", "Молодец, кумир! Ты прекрасна и крута. Дай Бог здоровья вашему сердцу!!", "Вы настоящее вдохновение, так горжусь вами и рад, что вы здесь, продолжайте вдохновлять", "Наши хлопцы-красавчики! Уже в Изюме!!!".

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