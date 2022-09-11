Популярная украинская исполнительница высказалась о своей новой песни, из-за чего вызвала бурную реакцию в сети.

52-летняя Ирина Билык является популярной украинской исполнительницей, которая часто рассказывает в Инстаграм о своей поддержке. Артистка сразу обозначила, что она на стороне украинцев и хочет поддержать пострадавших от российской агрессии.

«Тихо и сердечно мы вместе пели любимые украинские песни, на которых выросло новое поколение национально сознательных и свободных духом детей Независимой Украины; песен, которые из разряда авторских давно перешли в казну народных. А за кулисами у нас был правдивый, содержательный разговор о спасении нации» - сказано в подписи под новым обращением звезды.

Также Ирину процитировали с предыдущих ее записей: «Когда мы вместе, мы непобедимы! Когда мы вместе, мы – сила! Если нас объединить, мы – руки, мы – голова, мы – сердце нашей Украины!».

«Украинский язык и песня является нашим священным оружием, которое положит окончательный конец рашистской войне! Ирина посвятила свою песню "Кордоны" тем, кто ждет с войны своих любимых» - добавили также в описании под роликом.

Ранее, ко Дню независимости Украины певица Ирины Билык выложила новое видео у себя в Инстаграм. По случаю государственного праздника артистка вырядилась в роскошный цветастый халат и венок. На ее лице был наложен яркий макияж.

Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.

Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.

Также Politeka писала, что Билык не сдержалась, вспомнив о Киркорове и бывших друзьях из рф.