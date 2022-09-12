На своей странице в Instagram артист разместил длинный пост о своем новом проекте.
"Хочу поделиться с вами своими мыслями. Эта война принесла большие изменения в мою жизнь, как и каждого украинца: много горя и страданий. Но в то же время она научила ценить родных и близких, ценить жизнь и время, не откладывать свои мечты и желания на завтра. Испытывая негативные эмоции и постоянный стресс, ты якобы забываешь о существовании радости, счастья и любви. Я принял решение создавать будущее уже сегодня, и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты", — пишет Барских.
Оказывается, что с прошлого года Макс работает над англоязычным альбомом.
"Создание новых песен поддерживало меня и помогало выходить из депрессивного настроения. Чем сложнее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работает как броня и проекция желаний. Чувствую, что сейчас пришло время поделиться с вами этими экспериментами. И я надеюсь, что эта музыка способна вызвать улыбку на вашем лице и подарить хорошее настроение", - признается артист.
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Поэтому Макс Барских решил начать новую страницу своего творчества под именем Mick Sunday и создавать музыку на английском языке.
Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.