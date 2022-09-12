Музыкант Тарас Тополя признался, как бы отреагировал на желание жены вступить в бои с оккупантами.

Украинский певец, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя недавно впервые встретился с супругой – певицей Alyosha (настоящее имя - Елена Тополя) после почти пяти месяцев разлуки.

В интервью "24 каналу" он вспомнил о встрече с любимой и признался, отпустил бы ее воевать.

В июле у Тараса было несколько выходных, а Елена Тополя не выдержала и приехала в Украину. Певец вспомнил эту романтическую встречу.

"Это была очень страстная встреча, полная любви и поцелуев. Мы скучаем друг за другом, любим друг друга", – поделился артист Тарас Тополя.

Тарас Тополя также признался, что его жена высказывала желание идти на фронт, но ее остановило наличие троих маленьких детей. Музыкант признался, как бы отреагировал на желание жены вступить в бои с оккупантами.

"У нас есть дети, и это вносит определенные коррективы в нашу жизнь. Они являются нашим центром, нашей большой любовью и величайшей ценностью. Я понимаю ее желание... Я знаю, что она смелая и сильная женщина. Уверен, что ей хватило бы смелости это сделать, но если бы у нас не было детей, то вероятно не было бы и нас вместе", – признался Тарас.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.