Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица, которая была солисткой ВИА Гры с начала нулевых по 2011 год. А недавно звезда решила принять участие в проекте "Маска", где восхитила оперным пением в образе Луны. Но детектив Андрей Данилко узнал звезду, с которой вместе когда-то выступал. А после начала войны Надя поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Также звезда занимается своим бизнесом - владеет брендом одежды. Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз Надя поделилась фото, где позировала в юбке и топике. Звезда стояла у стены, демонстрируя свою роскошную красоту. Как можно понять, Мейхер решила примерить собственную одежду.
Сообщалось, что Надя поделилась своей философией.
"Сколько себя помню, все время пыталась что-то менять в жизни. Иногда даже эта внутренняя тенденция меня раздражала в себе.
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Как-то, лет 8 назад поняла, что это моя природа – «я обречена», мало того, приняла себя именно такой.
Но в последнее время где-то за 1,5 года до войны почувствовала, что мне нужны какие-то серьезные изменения, как внутренние, так и снаружи. Это было невыносимое чувство. Куда бежать? К кому? Что работы?
Столько всего было, и в личной, и в профессиональной, наверняка на несколько жизней хватит. А все равно что-то не то! Я чувствовала, что теперь мне хочется кардинальных перемен…", - написала Мейхер.
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