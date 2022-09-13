Светлана Тарабарова призналась, что тема дома и его продажи - сейчас одна из самых болезненных в ее семье.

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, что из-за финансовых проблем у семьи, которые возникли из-за полномасштабного вторжения россии, она вынуждена продать свой дом под Киевом. Рассказывая об этом в интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ", артистка не смогла сдержать слез.

Тарабарова призналась, что тема дома и его продажи - сейчас одна из самых болезненных в ее семье. Все потому, что певица с 24 февраля полностью перестала зарабатывать, поскольку любая ее участие в концертах происходит только на волонтерских началах.

По ее словам, у них кредит подписан не с банком, а с застройщиком.

"Нам повезло, полгода на нас никто не давил, владелец понимал, что моя работа, мой бизнес полностью умер. Шоу-бизнес умер 24 февраля, он лишь на благотворительной основе для всех абсолютно артистов. Если кто-то говорит, что он зарабатывает какие-то миллионы долларов – не верьте в это. У нас работы пока за деньги не было", – поделилась Светлана Тарабарова.

Дом звезды не пострадал в результате обстрелов российских оккупантов, но она все равно вынуждена с ним попрощаться.

"Нам нужно отдавать, а мы не знаем, где взять эти деньги. И приняли решение, что будем продавать... Будем искать человека, который заберет то, что мы вылюбили, в классные руки", – призналась Светлана Тарабарова.

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