Как сообщает Politeka.net, кокошник (российский народный головной убор) был многие годы неизменным элементом сценического костюма украинской певицы Оли Поляковой. Недавно она распрощалась с ним и подожгла в прямом эфире.

В интервью для "ЖВЛ" она рассказала, почему сожгла свой кокошник в прямом эфире.

Она подчеркнула, что этот аксессуар был в ее творческой жизни и теперь она чувствует из-за этого неподдельный позор, но Оля Полякова все же простила себя за это и решила идти дальше.

"Кокошник сделал меня популярной в Украине и за ее пределами. Вот такое у меня прошлое. Потому я организовала такой мистический обряд отказа от прошлого. Да и вообще этот ритуал можно и отождествить с действиями Украины сегодня. Все сейчас украинизируются, переходят на украинский язык. Нам нужно смотреть исключительно на себя и заниматься развитием собственной культуры", – заявила Оля Полякова.

Стоит отметить, что Оля Полякова решила избавиться от российского элемента в своем сценическом образе и публично сожгла кокошник на Лысой горе. Обряд прощания с ярко выраженным российским аксессуаром звезда сцены провела на месте, где, по легендам, собираются все ведьмы.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

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