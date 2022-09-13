Как сообщает Politeka.net, кокошник (российский народный головной убор) был многие годы неизменным элементом сценического костюма украинской певицы Оли Поляковой. Недавно она распрощалась с ним и подожгла в прямом эфире.
В интервью для "ЖВЛ" она рассказала, почему сожгла свой кокошник в прямом эфире.
Она подчеркнула, что этот аксессуар был в ее творческой жизни и теперь она чувствует из-за этого неподдельный позор, но Оля Полякова все же простила себя за это и решила идти дальше.
"Кокошник сделал меня популярной в Украине и за ее пределами. Вот такое у меня прошлое. Потому я организовала такой мистический обряд отказа от прошлого. Да и вообще этот ритуал можно и отождествить с действиями Украины сегодня. Все сейчас украинизируются, переходят на украинский язык. Нам нужно смотреть исключительно на себя и заниматься развитием собственной культуры", – заявила Оля Полякова.
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Стоит отметить, что Оля Полякова решила избавиться от российского элемента в своем сценическом образе и публично сожгла кокошник на Лысой горе. Обряд прощания с ярко выраженным российским аксессуаром звезда сцены провела на месте, где, по легендам, собираются все ведьмы.
Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".