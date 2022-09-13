Украинская певица Оля Полякова 18 лет назад вышла замуж за своего мужа Вадима Буряковского. Из-за войны супруги не виделись целых пять месяцев. Первая встреча после длительной разлуки была очень пылкой.

В интервью для "ЖВЛ" она рассказала, о серьезных переменах в жизни, которые ждут ее с супругом.



В частности, Оля Полякова с дочками планирует вернуться в Лондон, где девушки будут учиться. Сама артистка в это время будет зарабатывать деньги в Европе. В Украину она вернулась для съемок продолжения 12 сезона шоу "Голос країни".

"У меня двое детей, а у моего мужа нет возможности сейчас работать. Да, мы помогаем Украине. Я уехала в Чикаго бесплатно, и мы собрали 500 тысяч долларов, но я не могу ездить только бесплатно", – поделилась Оля.

Также Оля Полякова рассказала, что она решила отправить 10-летнюю Алису на учебу в Лондон из-за того, что у нее постоянные выступления по всему миру. Только так она сможет больше работать и помогать Украине.

"Это было очень трудное решение, поскольку Алиса, можно сказать, моя, мамина доця. И она даже еще спит со мной вместе. Дочка сказала: "Мамочка, не отдавай меня туда учиться". Однако я села с ней, поговорила, рассказала, что мне надо работать. Что я так смогу заработать деньги, помочь стране", - сказала Полякова.



Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".