Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский продюсер. Звезда был с 99-го по 2014 год женат на Ирине Горовой. Потап воспитал с самого малого дочь Ирины - Наташу, а также у пары есть совместный сын Андрей. Несмотря на развод Потап сохранил теплые отношения с детьми и Ириной, с которой сейчас руководит продюсерским центром. А после начала войны Потап помог своей прошлой семье эвакуироваться из Украины.

Дочь Ирины же выросла настоящей красоткой и недавно вышла замуж. Не забывает Наташа и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Горовая-младшая поделилась фотографией, где позировала в маечке и лосинах. Звезда стояла в спортзале, демонстрируя подкачанную фигурку. Также можно заметить множество тату звезды.

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