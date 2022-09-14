Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница рэпа. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где активно ведет страничку. А в этот раз знаменитость решила поболтать с украинцами.
"Что интересует? Набросайте крутых вопросов!", - написала звезда.
"Не желаешь себя попробовать в других амплуа? Как актриса, или в другом жанре музыки", - написал фанат.
"Другие амплуа на самом деле мне предлагали несколько раз сниматься в фильмах. Но роли, которые мне предлагали, типу продавца, с такими фиолетовыми стрелками или какой-то учительницы мне не альо", - сказала звезда.
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Сообщалось, что Alyona Alyona рассказала о планах на новую песню.
"Новая песня выйдет совсем скоро и выйдет их очень много, некоторые из них будут фитами. Ой, вы себе даже не представляете, что, если честно... Не буду раскрывать всех карт, просто ждите", - ответила артистка.
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