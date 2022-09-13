Победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан посетила тир и продемонстрировала свое умение стрельбы из оружия.

Так, в Instagram-stories Анна Богдан показала одно из хобби.

На кадрах запечатлено, как девушка стреляет по мишеням. Около нее стоит инструктор.

Богдан призналась, что за свою жизнь стреляла из разного оружия.

«Интересные чувства и немного вырабатывается адреналин», - отметила она.

После того, как Анна Богдан победила в "Холостяке", они с Михаилом Заливако были неразлучны. Сразу после окончания проекта пара стала жить вместе, путешествовать и сниматься в романтических фотосессиях. Фанаты подозревали, что не за горами и свадьба. Но не тут-то было. В начале лета девушка заявила, что у них с харьковским бизнесменом все кончено.

Что подтолкнуло влюбленных на такой шаг, Богдан не стала раскрывать. Однако украинцы сами сделали выводы. Некоторые предположили, что весь этот год парочка просто играла на публику ради пиара, а их отношения якобы были фальшивыми. Фолловеры предположили, что Анна и Михаил жили по контракту, которые уже закончился и соответственно любовь прошла.

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