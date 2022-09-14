Оля Полякова запропонувала критикам зробити щось на користь держави, як це робить її колега з шоу "Дорослі дівчатка".

Українська телеведуча Маша Єфросиніна стала на захист російської мови, заявивши, що нею розмовляють не лише російські окупанти, а й невинні українські жертви та захисники. За це її нещадно розкритикували. Крім того, вона зазначила, що їй легше вести проект "Дорослі дівчатка" російською мовою.

Відома співачка Оля Полякова в інтерв'ю для "ЖВЛ" заступилася за подругу, яку захейтували. Також вона і сама виправдалася, адже теж говорила, що їй зручніше розмовляти російською.

Оля Полякова запропонувала критикам зробити щось на користь держави, як це робить її колега з шоу "Дорослі дівчатка".

Зірка уточнила, що скандальний випуск "Дорослих дівчаток", у якому вона та Маша Єфросиніна заявили, що говоритимуть російською в публічному просторі, було записано аж у березні. У травні жінки вже говорили українською, тому цю тему може бути назавжди закрито.

"Що це прилетіло? Передача була записана в березні! Ми давно вже говоримо українською мовою. Накинулися. Сидять у своїх блогах і п*рдят. Ви зробіть хоч щось із того, що зробила Маша. Скільки проектів, скільки грошей було перераховано", - Експресивно сказала Оля Полякова.

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