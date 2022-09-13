Популярне шоу Голос Країни повертається на українські телеекрани – стало відомо, з якого числа дивитися.

Так, на офіційній сторінці «Голосу країни» в Insagram повідомили, що проєкт повернеться в ефір на телеканалі ТЕТ та буде допомагати ЗСУ. Так, зазначається, що у продовженні сезону буде потужна благодійна складова.

Отже, прем’єра відбудеться в ефірі телеканалу ТЕТ 2 жовтня о 21:00. Шоу буде кожну неділю.

«Наразі відомо, що слоган дванадцятого сезону трансформувався у потужний меседж «Так звучить найспівочіша нація світу». Яких змін ще зазнає 12 сезон вокального проєкту, стане відомо вже незабаром», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12-й сезон Голосу країни обірвався на 5-му випуску у лютому цього року через повномасштабне військове вторгнення рф в Україну. Тренерами були Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва. Ведучими – Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Творці проекту запевнили, що у нових випусках буде місце як українській класиці, так і сучасним пісням, написаним вже під час повномасштабної війни.

«Клас. Вже чекаю з нетерпінням», «Чекаємо», «Ура, нарешті», «Нарешті це сталося», «Оце так новина», - обговорюють користувачі соцмереж повернення «Голосу країни».

Нагадаємо, раніше Настя Каменських повідомила, чому обличчя Потапа, який зараз за кордоном, поралізувало.

Також повідомлялось, що Дорофеєва після розлучення з Дантесом вирішила розповісти свої таємниці.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.