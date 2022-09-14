Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор «с гордостью» пользуются званием народных артистов Украины когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены», - заявил Ткаченко.

Имен таких артистов Ткаченко не назвал, но, как известно, одними из них являются Ани Лорак и Таисия Повалий.

Примечательно, но Лорак, которая все эти месяцы умалчивает полномасштабную войну, анонсируя концерты в Германии и Чехии назвала себя самой титулованной украинской певицей. Так, исполнительница не вспомнила, что живет в стране-агрессоре и не осуждает ее действия в отношении родной страны.

Лорак в описании к концертам вспомнила об Украине, хотя до этого ни слова о ней не сказала.

Обратил на это внимание блогер Виталий Гордиенко, отметив, что предательница быстро переобулась.

Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині.

Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»🤬



Маємо ідеї що з цим робити? pic.twitter.com/Z6UF4QPUHX — Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) September 12, 2022

В свою очередь Повалий, которая тоже живет в россии и не осуждает войны этой страны против ее родной Украины, недавно поехала в тур по Сибири прославлять Кобзона. Как известно, артист был родом из Донецкой области при жизни активно поддерживал агрессию Кремля в отношении Украины, в частности, аннексию Крыма и действия боевиков "Л/ДНР", а украинцев называл "нацистами" и "сумасшедшими".

Кроме того, Повалий 9 мая выступила в Кремле на концерте ко Дню победы, а также съездила в Беларусь, с которой на украинские города летят российские ракеты. Напомним также, что Беларусь предоставила свою территорию для наступления на Украину 24 февраля.

Комментируя заявление Ткаченко, украинцы возмущаются тем, что разобраться с такими артистами решили только сейчас.

«Что за министерство? Как это так что до сих пор не оставили этого звания повалий, киркорова, баскова и многих других. И почему это не касается так называемых "Героев Украины", ведь некоторые из них с пеной у рта визжали что р**ка наши братья и не поддерживали Майдан», «Ох и быстрые они там…ох и быстрые», «Да те звания давно надо было убрать! Для чего они вообще нужны? Сколько можно тянуть совок в нашу жизнь!», «Позавчера еще нужно было это сделать. Это ведь не только звание, но и средства, которые мы им платим, хз за что...», «Да это уже давно должны были сделать», "Давно пора", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ранее сообщалось, что Филипп Киркоров приехал в оккупированный Крым и поддержал оккупантов, вернувшихся с войны против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Повалий снова позорится в России, используя украинские песни.

Также напомним, что Святослав Вакарчук решил не возвращаться в кресло тренера "Голоса країни".