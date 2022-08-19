Таїсії Повалій в Україні виходить на сцену на рф у різних містах країни-терористки та виконує там пісні українською мовою.

Як повідомляє Politeka.net, співачка-запроданка Таїсія Повалій пішла на черговий ганебний крок заради російських грошей, адже в Україні зрадницю давно не чекають. Зокрема, вона виконала "Черемшину" українською під час концерту в Новосибірську. Про це стало відомо завдяки ролику на фан-сторінки співачки в Instagram .

"Любима "Черемшина"! Голос близько! Та далеко! Голос заворожує Новосибірськ. "Свій шлях" - програма, присвячена 85-річчю Йосипа Давидовича Кобзона", - йдеться в описі до ролика.

Таїсія Повалій вийшла на сцену в червоній сукні і з розпущеним волоссям. Вона цинічно виконала українську пісню, поки в її рідній Україні триває повномасштабна війна, про яку вона досі не висловилася.

Як відомо, у той час, коли на батьківщині Таїсії Повалій в Україні йде кривава та злочинна повномасштабна російська війна, артистка виходить на сцену у різних містах країни-терористки та виконує там пісні українською мовою. Про "спецоперацію" співачка жодного разу не згадала, лише віщує, що росіяни, українці та білоруси - це братні народи.

Після такого дорога їй на Батьківщину зачинена.

Нагадаємо, що Зібров запропонував покарання для зрадниці Повалій.

Як повідомляла Politeka, Сумська висловилася про зрадницю Повалій, яка продалася росії.

Також Politeka писала, що Повалій одразу після трагедії в Україні взялася розважати лукашенка.