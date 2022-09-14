Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Никитина поделилась кадрами, где показала свои возможности на пилоне.

Артистка висела на шесте головой вниз и держалась за подружку. В один момент подошел молодой человек, который покрутил Катю с подружкой.

"Дурачились", - написала Никитина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Но ведь хороший барабан вышел!", "Красота, Катя красотка", "Колесо телефортуны", "вау, супер", "Реально огонь", "Я бы тоже такой барабан покрутил бы", "Эти ноги...", "Удивительная", "Бомба-ракета".

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