Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - известный украинский трэвел-блогер, который ведет проект "Мир наизнанку". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А сейчас Дмитрий находится в Балаклее, которую недавно освободили от россиян. Звезда решил записать видео для Инстаграм, где показал противопехотную мину "лепесток".

"Важно!!! Коварное дистанционное минирование "лепестками" с помощью ракет. Передайте всем друзьям и знакомым в деоккупированных населенных пунктах. Такие мины вообще не заметны, особенно в траве. Особенно следите за детьми!!!", - написал Комаров, предупреждая украинцев об опасности.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Берегите себя, Дмитрий", "Дима, береги себя", "Спасибо Дмитрий. Слава Украине", "Какие они же тараканы", "Молодец Дима, благое дело делаешь", "Это русский мир пришел нас освобождать", "Дмитрий, уважения к Вам нет предела".

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