Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы" на протяжении 15 лет. Посл ликвидации группы певица занялась сольной карьерой, радуя украинцев новыми хитами. А после начала войны звезда уехала в Нидерланды, где прячется от ужасов войны. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась фото, где позировала в спортивном мини перед зеркалом.

"Велосипед рулит. Вечно мокрая спина, синие от синяков ноги , Драные колготки, зато нашла свой пресс и вспомнила , где у меня жопа на самом деле", - написала Слава.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Мне нужно брать с тебя пример", "Королева!! Богиня!! Женщина мечты", "Она была актрисой", "Моя конфетка", "Все интересы человека - губы, ягодицы, внешний вид и все!", "Та ты что?".

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