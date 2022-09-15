Как известно, Даша Астафьева является популярной украинской певицей и моделью, уже несколько месяцев она помогает ВСУ и часто призывает других помогать нашим воинам. Также исполнительница начала записывать новый проект вместе с коллегами.

Вместе с ними Астафьева не только болтает на камеру, но и готовит различные вкусности, которые после отправляются к украинским защитникам.

«Мой идеальный гость. Что ж, мы продолжаем снимать и готовить наших защитников! Я очень благодарна невероятно талантливой и профессиональной команде, которую возглавляет май лав @tomadze» - высказалась Даша.

Санта Димопулос поддержала новый пост: «Обожаю!».

В сети также позитивно реагируют на новый ролик популярных звезд:

«Красавица❤;Непревзойденные; Клааас 😍Леша Даша – идеальный тандем 😍; Как круто😍💛💙; Идеальная парочка 😅👌; Ну просто 🔥 вы супер!! Горжусь 💙💛; Молодцы!!!🔥; Посмотрела на одном дыхании 💕; Даша вы за что не возьметесь - все будет интересно.. даже такое скучное дело, как кухня( для меня) с вами будет 🔥; Даша ну это огонь🔥😍ждем больше выпусков💥».

«Вчера отсняли выпуски моего нового кулинарного шоу «Такі справи», снимали волонтеров. Ночью почти не спала, потому что очень болит. Все, что мы готовим, отправляем ВСУ, вчера был госпиталь» - рассказала Даша.

Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.

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