Звезда сериала "Папик", украинская актриса Дарья Петрожицкая за период пребывания в Германии уже дважды оказывалась в больнице. Она рассказала в интервью Алине Доротюк на YouTube, каким был ее опыт госпитализации в чужой стране и в какой момент возникли сложности.

Она призналась, что испытывает постоянный сильный стресс. У актрисы даже случались нервные срывы. Кроме того, Дарья Петрожицкая дважды попадала в больницу.

Впервые это произошло, когда актриса потеряла сознание в торговом центре. Тогда в больницу ее отвезли на карете скорой помощи, но врачи не смогли установить точный диагноз. Дарья предполагает, это могла быть аллергическая реакция на вакцину, которую ей сделали от цистита.

"Насколько я поняла, это была аллергическая реакция. Это реакция на вакцину. У меня уже давно и много лет типичная девичья болезнь – это цистит. Я поехала к врачу, она мне прописала вакцину от цистита, уколола первый раз. Я приехала в торговый центр, иду и понимаю, что у меня начинает зажимать все везде, - рассказала Дарья Петрожицкая.

В общем, второй раз актриса попала в немецкую больницу тоже из-за женских проблем. Впрочем, Дарья убеждена, что просто ее организм так реагирует на стресс.

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая поразила новой внешностью для сериала "Дикие".

Как писала Politeka, Петрожицкая, попав впросак на пробах у "Квартал 95", оказалась в "Папике" и "Сватах".

Также Politeka писала, что звезда «Папика» Петрожицкая растаяла в объятиях нового бойфренда.



