Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Также знаменитость активно занимается спортом и учит украинцев садиться на шпагат. А недавно Никитина решила освоить еще и пилон, радуя украинцев жаркими танцами. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Катя и о ТикТок, где активно ведет свою страничку. А в этот раз звезда пожаловалась на осеннюю простуду.

"Когда на улице стало прохладно:", - подписала кадры Катя.

"Привет, осень. Кто такой же!? Моя "любимая" температура, 37,2", - написала звезда.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Дальше лампочек нет в люстре", "Такой же", "Это я сегодня весь день", "Так не грустим, берем витамины, малинку и другое, медок, завариваем вкусный чай и отдыхаем. Все будет хорошо", "У меня тоже жесть какая-то, даже не заметил, откуда простудился", "Четвертый день подряд болит голова, считается?".

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