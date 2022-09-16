Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который с 2020 года официально в отношениях с нотариусом Кристиной. Но в последнее время пара не появляется вместе и часто бывает не только в разных городах, но и странах. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Владимир показал, как катался на SUB-серфе по Днепру, скорее всего. Звезда стоял на доске, впечатляя активным отдыхом.
"Немного чила", - написал Остапчук.
Сообщалось, что Владимир показал своих детей от первой жены.
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"Сегодня мои дети идут в школу.
Не дома, в Канаде.
Так же как и сотни тысяч других юных украинцев и украинок.
Вынужденно, далеко или близко, онлайн или с перерывами в бомбоубежищах (как в классе моей учительницы).
И как отцу очень сложно это даже осознать, а как учителю по первому образованию – принять.
Но все НАШИ дети – наш цвет и наше будущее.
И оно точно будет светлым и прекрасным, потому что у наших детей самое ценное – свобода, добро и любовь.
С Днем знаний.
P.S. Это фото иллюстрирует лучшие мои эмоции, которые я пережил летом 2022 года", - написал Остапчук.
Напомним, жена Остапчука, которая давно не виделась с мужем, заговорила о переезде в другую страну
А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука вернулась к спорту и показала упражнение для стройных ног
Также Politeka писала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе честно ответила, почему зачастила в Европу