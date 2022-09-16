26-летняя Екатерина Никитина, полюбившаяся украинцам благодаря своему чувству юмора и харизме, активно развивает свой Instagram, где делится с поклонниками новым контентом. Артистка рассказывает о своей повседневной жизни, делится кадрами различных фотосессий, а также показывает, как проходят ее тренировки, ведь она очень любит спорт.
Недавно в своих stories Никитина продемонстрировала, что подняло ей настроение с самого утра.
Артистка выложила интересный кадр, на котором попозировала с букетом алых роз.
«Приятно, когда ты с утра просыпаешься от звонка курьера. Настроение сразу +100», - призналась артистка.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Взрывы в центре оккупированного Херсона: на кадрах с места заметили нечто очень подозрительное
"Захоронены целые семьи": появились кадры захоронений в освобожденном от рф городе, кресты дальше, чем видит глаз
Самая богатая певица Украины засветилась с легендарным украинцем: "Настоящий народный артист..."
Имел определенные "проблемы со здоровьем": ДТП с Зеленский обрастает новыми подробности, Подоляк рассказал о вероятном виновнике
Екатерина поблагодарила за цветы, однако не уточнила, кто именно прислал букет.
Напомним, блондинка из "Женского квартала" в бикини и с бокалом устроила фотосессию на заминированном пляже: кадры из Одессы
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.