26-летняя Екатерина Никитина, полюбившаяся украинцам благодаря своему чувству юмора и харизме, активно развивает свой Instagram, где делится с поклонниками новым контентом. Артистка рассказывает о своей повседневной жизни, делится кадрами различных фотосессий, а также показывает, как проходят ее тренировки, ведь она очень любит спорт.

Недавно в своих stories Никитина продемонстрировала, что подняло ей настроение с самого утра.

Артистка выложила интересный кадр, на котором попозировала с букетом алых роз.

«Приятно, когда ты с утра просыпаешься от звонка курьера. Настроение сразу +100», - призналась артистка.

Екатерина поблагодарила за цветы, однако не уточнила, кто именно прислал букет.

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