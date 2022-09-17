Как известно, Даша Астафьева является популярной украинской певицей и моделью, она активно помогает ВСУ, снимает новые проекты и часто общается с фанатами. Даша с юмором реагирует на неловкие моменты в своей жизни и часто балует фанатов забавными фото в Инстаграм.

Артистка также признается, какие процедуры делает и как приводит себя в порядок. Даша увлекается не только специальной косметикой, но и любит специальный массаж.

«Не забываем про выход из стресса не только в моральном плане. Одно из самых любимых мест для отдыха моего лица. Работа над хорошим состоянием мышц лица – полезная привычка, если тебе за тридцать» - пишет Даша под кадрами.

Также исполнительница начала записывать новый проект вместе с коллегами.

Вместе с ними Астафьева не только болтает на камеру, но и готовит различные вкусности, которые после отправляются к украинским защитникам.

«Мой идеальный гость. Что ж, мы продолжаем снимать и готовить наших защитников! Я очень благодарна невероятно талантливой и профессиональной команде, которую возглавляет май лав @tomadze» - высказалась Даша.

Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.

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