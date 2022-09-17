Как известно, Даша Астафьева является популярной украинской певицей и моделью, она активно помогает ВСУ, снимает новые проекты и часто общается с фанатами. Даша с юмором реагирует на неловкие моменты в своей жизни и часто балует фанатов забавными фото в Инстаграм.
Артистка также признается, какие процедуры делает и как приводит себя в порядок. Даша увлекается не только специальной косметикой, но и любит специальный массаж.
«Не забываем про выход из стресса не только в моральном плане. Одно из самых любимых мест для отдыха моего лица. Работа над хорошим состоянием мышц лица – полезная привычка, если тебе за тридцать» - пишет Даша под кадрами.
Также исполнительница начала записывать новый проект вместе с коллегами.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Премьер-министр Индии публично отчитал путина за вторжение в Украину: "Сегодняшняя эпоха – это не эпоха войн"
Погода в Украине резко ухудшится, первый снег выпадет уже на днях: срочное предупреждение Укргидрометцентра
Взрывы в центре оккупированного Херсона: на кадрах с места заметили нечто очень подозрительное
Самая богатая певица Украины засветилась с легендарным украинцем: "Настоящий народный артист..."
Вместе с ними Астафьева не только болтает на камеру, но и готовит различные вкусности, которые после отправляются к украинским защитникам.
«Мой идеальный гость. Что ж, мы продолжаем снимать и готовить наших защитников! Я очень благодарна невероятно талантливой и профессиональной команде, которую возглавляет май лав @tomadze» - высказалась Даша.
Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.
Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук эмоционально обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" показала редкое фото с мужем и сыном.