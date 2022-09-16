Известно, что 24 сентября 2022 года Анна Тринчер и Саша Волошин запланировали выездную церемонию росписи в кругу друзей и родных.

Как сообщает Politeka.net, певица и актриса Анна Тринчер, которая должна была выйти замуж за блогера Александра Волошина, отменила свадебную церемонию, запланированную на 24 сентября. Об этом Тринчер, сдерживая слезы, сообщила в Instagram.

Известно, что 24 сентября 2022 года Анна Тринчер и Саша Волошин запланировали выездную церемонию росписи в кругу друзей и родных. Но сегодня блогеры сообщили, что все отменили.

"Роспись, которую готовили месяц, мы отменили. Будем праздновать только с родственниками, пойдем в ЗАГС, распишемся и на этом все", – сообщила певица.

Анна Тринчер призналась, что ивент-агентство, к которому они обратились, безответственно отнеслось к работе. За 10 дней до церемонии некоторые гости даже не получили приглашения.

"За 10 дней мы понимаем, что у нас ничего нормально не готово. Я понимаю, что я не хочу, чтобы мне было стыдно перед моими друзьями, перед моими гостями. У меня была сильная нервная напряженность, предпаническое состояние и мы решили с Сашей отменить все", - поделилась Анна Тринчер в инста-сториз.

Напомним, Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.

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